¥Þ¥óU¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤«¡¡²áµî48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È±Ñ»æ
¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÀäË¾Åª¤ÊÉÔÄ´¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖËÜÍè¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤³5Àï¤Ç2¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À°ì´ÓÀ¤È°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¥Þ¥óU¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÅß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØMETRO¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥óU¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç7ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²Æ¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Î³ÍÆÀ¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥óU¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥á¥ó¥è¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥À¥Ö¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£