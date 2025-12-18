º£µ¨¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¥»¥á¥ó¥è Photo/Getty Images

¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÀäË¾Åª¤ÊÉÔÄ´¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖËÜÍè¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¤³¤³5Àï¤Ç2¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À°ì´ÓÀ­¤È°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¥Þ¥óU¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÅß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØMETRO¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥óU¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç7ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£

Æ±»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²áµî48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£¥»¥á¥ó¥è¤Ë¤Ï6500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¤ÎºÇ½é¤Î2½µ´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î²ò½ü¶â¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¥Þ¥óU¤Î¤Û¤«¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤·¤«¤·º£²Æ¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Î³ÍÆÀ¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥óU¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥á¥ó¥è¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥À¥Ö¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤âÄã¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£