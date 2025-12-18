名古屋グランパスは18日、ミハイロ・ペトロヴィッチ氏が新監督に就任することを発表した。



「ミシャ」の愛称で親しまれる同監督はこれまでサンフレッチェ広島、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌を指揮し、結果を残してきたJリーグ屈指の名将だ。2024シーズン終了後に札幌を退任したが、1年ぶりに戻ってきた。



名古屋は最終的に16位フィニッシュと2025シーズンは振るわなかったが、長谷川健太前監督のチームを引き継ぐペトロヴィッチ氏は名古屋をどのような攻撃的チームに作り替えるかは注目の的となりそうだ。





ペトロヴィッチ氏はクラブの公式サイトにて次のように意気込みを語った。「長い監督キャリアの中で、一年間の休養期間がありましたが、その間もサッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした」「名古屋グランパスは、日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブであり、常に優勝を目標とし、ACLで戦うべきチームだと考えています。その目標を実現するために、魅力ある良いサッカーを追求し、常に勝利を目指して、クラブとともに全力を尽くしていきます」