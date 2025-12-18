◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）

男子公式練習が１８日、会場の東京・代々木第一体育館で行われた。初優勝を目指す佐藤駿（エームサービス・明大）はショートプログラムの曲をかけて調整。冒頭の４回転ルッツは回転が抜けたが、４回転―３回転の連続トウループ、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は無事着氷。４回転ルッツは曲かけ後に修正するなど、「明日、より締まってくると思う。調子をさらに上げていけたら」と意気込んだ。

２週前のグランプリファイナルでは２位に入った。その後は休みを取りながらも、短い時間で質の高い練習を重ねてきた。昨年大会はＳＰを６位発進、フリーでもジャンプが思うように決まらず、７位に終わった。演技後は過呼吸で医務室に運ばれ、苦い思い出に。雪辱を期す今大会は「前日練習がいい調子で、緊張もあまりせずにできている。あとは本番をやるだけ」と充実した表情を見せた。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねる今大会。初の代表入りへ向けて「一番大事な大会。この全日本選手権で、去年のリベンジができるように」と思いを語った。優勝ならば一発内定。大会初Ｖとミラノ行きの切符を同時につかみ取る。