43歳・狩野英孝、住宅ローン“再検査”だった理由を明かす
お笑い芸人の狩野英孝（43）が、18日までに自身のYouTubeチャンネル「狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!」を更新。住宅ローンの審査に落ちそうになった過去を明かした。
【写真】城咲仁が公開した狩野英孝の妻＆娘
スタッフとともに、約2年ぶりに人間ドックを受けることになった。前回の検査で「胃カメラで『逆流性食道炎』って診断されて。まだ自覚あるんだよな…」とつぶやき。お酒を飲んでいないのに「朝こみ上げてくるものがある」などと不安を吐露した。
またスタッフから、前回の検査で「肝機能の指標γ-GTPの数値が高い」と結果が出ていたことを指摘されると、「俺それで…家のローンの審査、再検査になったの」と告白。「γ-GTPが高すぎて（笑）もう一回再検査お願いしますってなって。それで大丈夫だったんだけど」と明かした。
狩野は、2012年2月に3歳年上の一般女性と結婚し、14年9月に離婚。21年6月に一般女性との再婚を発表し、23年10月に長女が誕生したことを報告していた。
【写真】城咲仁が公開した狩野英孝の妻＆娘
スタッフとともに、約2年ぶりに人間ドックを受けることになった。前回の検査で「胃カメラで『逆流性食道炎』って診断されて。まだ自覚あるんだよな…」とつぶやき。お酒を飲んでいないのに「朝こみ上げてくるものがある」などと不安を吐露した。
狩野は、2012年2月に3歳年上の一般女性と結婚し、14年9月に離婚。21年6月に一般女性との再婚を発表し、23年10月に長女が誕生したことを報告していた。