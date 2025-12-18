トランプ米大統領＝15日/Anna Moneymaker/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は16日、全面的または部分的な渡航制限の対象となる国を拡大する布告に署名した。ホワイトハウスが明らかにした。対象国は従来の19カ国から39カ国となる。

この布告では、全面的な渡航禁止対象に7カ国が追加された。追加されたのは、ラオス、シエラレオネ、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアだ。ラオスとシエラレオネは、これまで部分的な制限の対象となっていた。

15カ国には新たに部分的な制限が課される。対象はアンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。

CNNは今月初め、ノーム国土安全保障長官が、トランプ政権に対し対象国を30カ国から32カ国に拡大するよう勧告していたと最初に報じた。

対象国の国民は、米国への渡航に制限を受ける。ホワイトハウスは、対象国について「審査、身元確認、情報共有において重大な欠陥がある」としている。

首都ワシントンで州兵1人が死亡し、もう1人が重傷を負った銃撃事件を受け、トランプ氏は移民の取り締まりを強化している。

銃撃事件のラーマヌラ・ラカンワル容疑者はアフガニスタン国籍で、かつて同国内で米国に協力していた。バイデン政権下でワシントン州に定住し、その後トランプ政権下で難民申請が認められていた。

トランプ氏はその後、大規模な国外退去キャンペーンを進める一方で、合法・非合法を問わず、あらゆる形式での外国人の米国入国を停止または大幅に厳格化している。

今回の布告により、全面的または部分的な制限の対象となる39カ国は、アフガニスタン、ミャンマー、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン、ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリア、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエとなった。