【桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～for E-bo エンタメボックス】 提供中 利用料金：660円（12月26日13時59分まで無料）※別途、通常のルーム利用料

コシダカは、同社が運営する「カラオケまねきねこ」において、オリジナル機種「E-bo」で「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～for E-bo エンタメボックス」の提供を開始した。12月26日13時59分までは利用料金が0円。なお別途、通常のルーム利用料がかかる。無料期間終了後の利用料金は、1組あたり660円。

「E-bo」は、本人音源による全く新しい歌唱体験や、ミラーリングやWOWOWオンデマンドなどのエンタメコンテンツを提供する新しいスタイルのカラオケ機器。今回、サイコロを振って日本全国を駆け巡るボードゲーム「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」を遊べるコンテンツが登場する。最大4人対戦ができ、迫力満点の大画面モニターでゲームを楽しめる。

遊び方について

遊び方は、「カラオケまねきねこアプリ」で【E-bo】をタップし、メニューから「桃太郎電鉄 for E-bo」を選ぶだけ。ダウンロード不要で、スマートフォンをつなぐだけで楽しめる。なお、自分のスマートフォンをコントローラーにする場合は、全員アプリが必要となる。

【注意事項】

・「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」の1モード、「桃鉄3年決戦！」を遊べます。

・1人～4人で、同じカラオケルームの人と遊べます。インターネット対戦はありません。

・対戦相手に選べるCOMは「まめ鬼」のみです。

・リモコン1個を順番に操作することでも、複数人プレイが楽しめます。

・ゲームを中断した場合は、メニューで「つづきから」を選択すると、ゲームを再開できます。ただし、カラオケルームを退出すると、中断したデータは削除されます。次回来店時に続きを遊ぶことはできません。

・1回の利用券使用で最大12時間、何度でも繰り返し遊べます。

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment