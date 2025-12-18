【基礎からわかるゲームビジネスの法律】 2026年1月14日 発売予定 価格：3,300円

中央経済社は、書籍「基礎からわかるゲームビジネスの法律」を2026年1月14日に発売する。価格は3,300円。

本書は、デジタルゲーム（コンピュータゲーム、ビデオゲーム）ビジネスの法律実務を主に解説。課金、ガチャ、アイテム、RMTなど、注目論点別に関連する法令に言及し、判例を分析している。著者は増田 拓也氏。

＜構成>

第1章：ゲームビジネス総論

第2章：「課金」をめぐる諸問題

第3章：「ガチャ」をめぐる諸問題

第4章：アイテムをめぐる諸問題

第5章：ゲームアカウントの管理をめぐる諸問題

第6章：RMTをめぐる諸問題

第7章：情報流通プラットフォームとしてのゲーム

第8章：風営法とゲームセンター等営業

第9章：ゲームビジネスと青少年

第10章：ゲームに含まれる知的財産

第11章：ゲーム実況・配信等をめぐる諸問題

第12章：eスポーツをめぐる諸問題

【著者：増田 拓也（ますだ たくや）氏】

京都大学法学部卒業、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了（法務博士）。

弁護士。ゲームビジネスの他、主にソフトウェア・インターネットに関する法実務を取り扱う。情報法分野に関連する経歴として、大阪府スマートシティ戦略推進審査会専門委員（2023～2025）、公益財団法人世界人権問題研究センター プロジェクトチーム１（インターネットと人権）嘱託研究員（2024～）、情報ネットワーク法学会理事（2021～2024）など。本書のテーマに関連する著作として「ゲーム実況・配信ガイドライン策定のポイント」ビジネス法務23巻12号など。