ÃæÀîæÆ»Ò¡¢É½¾ðË¤«¤ÊÁÐ»Ò¤Î»Ñ¸ø³« Ì¿Ì¾¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Ö´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¥É¥¥É¥¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡Û²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬12·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐ²Î¼ê¡ÖÀ®Ä¹Áá¤¹¤®¡×É½¾ðË¤«¤ÊÁÐ»Ò¤Î»Ñ
ÃæÀî¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ë¥³¡¼¤Ã¤Æ Ìµ½þ¤Î°¦¤È¤ÏÂç¿Í¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯»Ò¶¡¤¬¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤¬¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤äÄï¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÐ»Ò¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¤á¤¿Ì¾Á°¤À¤±¤É ¤Þ¤ÀÆóÍñÀ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ëÁ°¤Ë·è¤á¤¿¤±¤É À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ´é¤ÈÀ³Ê¤ß¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï²áµî¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÖÀäÂÐ½ÐÀ¸ÆÏ¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¥É¥¥É¥¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÁÐ»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤Ò¤Ó¤¡¢Ê¸»ú¿ô¡¢ÁÐ»Ò¥ê¥ó¥¯´¶¡¢²è¿ô¡¢°ìÈ¯¤ÇÆÉ¤á¤ë¡¢¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÉ½¾ðË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹Áá¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¯¥¹¥¯°é¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
