¡Ö¼«¹ñÌ±¤òÀöÇ¾¤·¤¿²áµî¤òÁÛµ¯¡×ËÌÄ«Á¯¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òÈóÆñ
ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÏª¹ü¤ÊÄ©Àï¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡¦Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ï18ÆüÉÕ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡ÖÌµÊ¬ÊÌ¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎºÆÉðÁõ²½ºöÆ°¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÏÀÉ¾¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎºÆÉðÁõ²½¤Ï¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¾§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Ê¿ÏÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë°íå¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¼þÊÕ¹ñ¤Î¡Ö¶¼°Ò¡×¤ò¸ØÄ¥¤·¡¢ÃÏ°è¾ðÀª¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÃ±¤Ê¤ëÇÓÂ¾Åªµ¤¼Á¤ÎÈ¯Ïª¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö·³»öÂç¹ñ²½¤ÎÌ¾Ê¬¤òºî¤ê¡¢·³»öÈñ¤Î³ÈÂç¡¢·ûË¡²þÀµ¡¢·³»öÅª³¤³°ËÄÄ¥¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ýÀ¤ÏÀ¤òÍ¶Æ³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºöÆ°¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¹ñÌ±¤òÀöÇ¾¤·¡¢¡ØÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡Ù¤Î¼ùÎ©¤ò·Ç¤²¤Æ¿¯Î¬ÀïÁè¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿²áµî¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ÍÎàÉáÊ×¤ÎÊ¿ÏÂ»Ö¸þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¼«ÌÇ¤òÁá¤á¤ëÌÑÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÏÇÔÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤³¤½¶µ·±¤È¤·¤Æ¹ï¤à¤Ù¤¤À¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
Èó³Ë»°¸¶Â§¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ëº´Æ£±Éºî¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¤¡¢¢À½Â¤¤·¤Ê¤¤¡¢£»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»°ÅÀ¤òÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏºÇ¶á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ÈÂçÍÞ»ßÎÏ¤Î¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¤¦¤Á¡Ö³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¾ò¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¸¡Æ¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆÉðÁõ¤È·³»öÂç¹ñ²½¤Ë¸þ¤«¤¦´í¸±¤ÊÃû¸õ¤À¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¶¯¤¤È¿È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£