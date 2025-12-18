“節約家”として知られるお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。相方・小原正子（50）に対し、子供の習い事を巡って異なる意見を主張した。

ともに同じ年頃の3人の子育て真っ最中の同コンビ。番組では、くわばた家の子供達の習い事は「3人で2個、月謝2万6000円」、対して小原家では「3人で23個、月謝20万円以上」と発表された。

これに番組MCの「ハライチ」澤部佑は、自身の子らについて「こんなにやってない」といい、「水泳ももう辞めてる。だいたい4泳法を習ったら辞めちゃう」と打ち明けると、小原は「泳げても、アカンねんな辞めたら」と夫で元大リーガーのマック鈴木氏に同意を求めた。

すると鈴木氏は「何かしたいことが見つかった時に、他のスポーツからいろんな動きを学べる」と解説。「だから1本にするのは僕は違うんじゃないかな」と持論を述べ、「野球をしたいんだったら、バスケも水泳も辞めない」と自身の方針を伝えた。

これに澤部の相方・岩井勇気が「分散しちゃわないですか？どれも中途半端になったり」と指摘すると、鈴木氏は「僕は海外に20年住んでて、海外の選手ってシーズンによって野球とアメリカンフットボール、バスケットって分けて、超一流選手が誕生してる」と説明した。

澤部も「NBA選手とアメフト、どっちもドラフトに掛かるみたいな、アメリカはたまにある」と納得したが、くわばたは「いやお金がもったいないわ」とバッサリ。「私が思うのは、子供がどうとかじゃなくて、“こっちがこんなに払ってるのに、もうちょっとうまくなれや”とか思ってしまいそう」と嘆き、「“結果出しぃや、こんな月謝”ってプレッシャーかけそうで。鬼ごっこはタダですやん！」と笑わせていた。