歌手のAI(44)が、顔出しした子どもたちが写る家族ショットを披露し14歳年上の夫の誕生日を祝福した。

【映像】夫や子どもたちとの家族ショット

2014年、音楽集団「カイキゲッショク」のHIRO(58)と結婚し、10歳の長女・平和さん、6歳の長男・博愛さんを育てているAI。

58歳の誕生日を迎えた夫を祝福し、家族ショットを公開

2025年12月16日に更新したInstagramで、「いつも子どもたちに愛情いっぱい感謝です。お誕生日おめでとうwe love you!!!!!!!!!!! 子どもたちもセットお手伝いがんばりましたっ パパのために！って とにかく最高の年にしてください」と、58歳の誕生日を迎えた夫を祝福し、家族ショットを公開した。

HIROもこの日、Instagramで「帰宅したらママジーンと平和ちゃん、博愛くんがお祝いしてくれました」「最初は準備をしてくれていたらしく、まだ帰宅するなの指示が出て、なかなか帰る事が出来ず人工衛星の様にグルグル近所を廻っていました。帰って来れる家があって、待っていてくれる人がいる、愛するファミリーがいる、こんな幸せな事はないですよね。本当にありがとうございます」と感謝の思いをつづっている。

これらの投稿にファンからは、「子どもたちがめちゃくちゃ可愛かったです」「めちゃくちゃHappyな動画にホッコリ」など、様々なコメントが寄せられている（『ABEMA NEWS』より）