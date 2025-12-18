お笑いコンビ「エレキコミック」の、やついいちろう（51）の妻でタレントの松嶋初音（38）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。優先席に座っていた乗客から寝たふりをされた出来事を振り返った。

「凄い！妊婦ワシ、睡眠効果を周囲に発動した！」とユーモアたっぷりに書き出した松嶋。「腹がめっちゃ出てる状態で優先席のとこ行ったら3席しかないとこで3人全員が見事に綺麗に居眠りした！！！」と報告。

「めっちゃ感動！！年末で疲れてるもんね！！なんかゲームみたいだった！！近寄ったらスゥーッッて寝た！！！乗り込んだ時全員スマホ触ってたのに！」とゲームみたいな出来事と表現した。

続く投稿では「なんか誤解されちゃうかもだけど、俺様は妊婦様だぞ席譲れ！という気持ちで書いてる訳じゃなくて本当に綺麗に3人全員が見事に寝たのが面白くてのポストなの……」とポストした理由を説明。「乗り込んで前に立つまでみんなスマホポチポチしてたの、腹とマタニティマーク確認されたのも気づいてるの……」と状況を振り返った。

松嶋はグラビアアイドルとしてデビューし、「出動!ミニスカポリス 全国版」の13代目ポリスとして活動。ゲーム好きであることからゲーム雑誌でも活躍し、夫・やついの出会いのきっかけもゲーム関係2人は2013年に結婚。結婚12年目を迎えた今年11月に第1子妊娠を発表した。