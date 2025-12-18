雪に大興奮した柴犬→散々遊び回った後に“電池切れ” 驚愕ポーズで、動かなくなる姿に3.4万いいね「気絶した？」笑
12月に入り、ぐっと冷え込む日が増えてきました。日本各地では早くも雪が降り始め、人間にとっては思わず肩をすくめたくなる季節。しかし、童謡「雪（ゆきやこんこ）」の一節にある「犬は喜び 庭かけまわり、猫はこたつで丸くなる」というフレーズの通り、雪が降ると大喜びするわんちゃんもいます。
「久しぶりの雪にテンション爆上がりすると、こうなります…」
そんなコメントとともに投稿された動画と写真が注目を集めています。
全身で冬を満喫しているのは、柴犬「ハク」くん（4歳・男の子）。外にふんわりと積もった雪を目にした瞬間、勢いよく駆け出しました。
行き止まりでクルッと方向転換し、そのまま一気にスピードアップ。
夢中で走り回りながら雪に鼻先を突っ込み、体を転がしてゴロゴロと雪を巻き上げーー。
「ちょっと！」と飼い主さんに声をかけられても、その勢いは止まりません。暗闇の庭を楽しげに駆け回りました。
その結果…まもなく“電池切れ”に。雪の中に顔をズボッと埋めたまま伏せて、火照った体をクールダウンし始めたのです。この一部始終が公開されると、3.4万件超の“いいね”が寄せられ、多くの人を笑顔にしました。当時の様子について、飼い主のXユーザー・HAKU_shiba2020さん（@pinoko04680170）にお話を伺いました。
友だちわんこと大はしゃぎ！ 帰宅後の様子は…
ーー撮影時の状況について教えてください。
「大好きな雪が久しぶりに積もって大はしゃぎしたあと、頭から雪に埋もれてクールダウンしてました。5分ほど冷やしたら、また元気に爆走していましたよ。小さい頃から雪が大好きな子なので、待ちに待ったこの季節がやってきて、とても嬉しいのだと思います」
ーーこの光景を目にした感想は？
「冬には見慣れた光景ですが、顔を上げると雪まみれなので、クスッと笑ってしまいます」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「お友だちとワンプロをして遊びました。さすがに疲れたのか、家に帰るとすぐソファで寝落ちしていました」
ーー投稿が大きな反響を呼びました。どのように受け止めていますか。
「とても驚いています！ 『童謡の歌詞にあるように、“犬は喜び庭かけまわる”なんですね』というようなリプライもありましたね。家ではヒーターの前でまるくなっているのですが（笑）」
ーーハクくんは、大晦日で5歳を迎えられますね。
「大晦日はバタバタと慌ただしいので、盛大なお誕生日会はしておらず、いつもより少し豪華な夕食でお祝いしています。ハクがうちの子になってもうすぐ5年。『もうそんなに経つの！？』という驚きと、『急いで歳を取らないで』という寂しさ、どちらもあります。ツンデレだけど、いろんな犬種の子と仲良くできる、優しくて穏やかなハク。これからも健康で、元気に毎日を過ごしてくれたらそれだけで十分です。ワンコの生涯は人よりずっと短いもの。だからこそ、『幸せな犬生だった』と思ってもらえるように、これからもたっぷり愛情を注いでいきたいと思います」
リプ欄は、雪と全力で戯れるハクくんの姿に「かわいすぎる」の声止まらず、盛り上がりを見せています。
「すぽっ！」
「雪に浸かってる」
「最後は気絶ね（笑）」
「爆速してるやんか〜」
「ちっちゃいトナカイだ」
「犬拓がどんなか見たいです」
「顔突っ込んでるのかわいい」
「体がほてったので雪で冷却ですね」
「雪の上をラッセルする柴はたまらん」
「い−ぬはよ−ろこびだね。雪は好きやねん」
「発進前の宇宙戦艦ヤマトみたいになってますね」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）