美麗「クーペボディ」がイイ！

レクサスは2025年11月4日、オーストラリア最大の競馬レース「メルボルンカップ」に合わせて、フラッグシップクーペ「LC」の特別仕様車「LC500 スペシャルエディション」を発表しました。

発表直後から大きな反響が広がり、注目度の高さを改めて示しています。

【画像】超カッコイイ！ レクサス「“新”FRスポーツカー」を画像で見る！（22枚）

LCは、2012年のデトロイトモーターショーで喝采を浴びたコンセプトカー「LF-LC」の造形美を受け継ぎ、市販化されたラグジュアリークーペです。

2017年に登場したこのモデルは、レクサスが“よりエモーショナルなブランド”へと変革を遂げる象徴的存在であり、開発から生産に至るまで従来の常識を打ち破る挑戦を重ね、約5年の歳月を経て市場に送り出されました。

駆動方式はFRを採用し、5リッターV型8気筒エンジンを搭載する「LC500」と、3.5リッターV型6気筒をベースにしたハイブリッド「LC500h」をラインナップ。走りとデザインの両面でブランドの頂点を担うモデルです。

今回オーストラリアで発表されたLC500スペシャルエディションは、2025年夏に日本で登場した「LC500 “PINNACLE”（ピナクル）」を踏襲した特別仕様。

フロントバンパーの一体成型カナードや固定式リアウイング、ブラックスパッタリング仕上げの21インチ鍛造ホイールなど、専用装備が与えられています。

ボディカラーには深みのあるダークシルバー系を採用。マットな質感を生み出す特殊クリア塗装によって、光を鈍く反射しながらクーペの造形美を際立たせます。

インテリアはブラック＆ホワイトのコンビカラーや専用スカッフプレートを備え、スポーティさと気品を兼ね備えた仕立てとなっています。

価格は未公表ながら、2026年後半には同様の仕様を施した「LC500コンバーチブル スペシャルエディション」が10台未満の限定台数で投入される予定です。

なお、発表の場となったメルボルンカップでは、新型「ES」なども合わせて披露され、華やかな舞台でレクサスの存在感を強く印象づけました。

※ ※ ※

今回のLC500スペシャルエディションについて、ユーザーからは「ダークシルバーのボディカラーが美しい」「存在感が際立ちそう」「スポーティさを一段と引き上げている」といった声が寄せられ、デザイン面での評価が特に高まっています。

走行性能やブランドの希少性に対する期待も大きく、今回の「LC500スペシャルエディション」はデザイン・性能・ブランド価値のすべてで注目を集め、レクサスの存在感をさらに際立たせる一台となりました。