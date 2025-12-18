Image: Alinute Silzeviciute / YouTube

SNS時代の贈り物。

特別な日のプレゼントに最適な、お花。最近はインターネットから注文して相手にお届けすることも可能です。

そんなお花のプレゼントがさらに進化。花キューピットが提供する「花とみどりのeギフト」というサービスでは、相手の住所がわからなくてもお花をプレゼントすることが可能です。

お花の贈り方

Image: 花キューピット

「相手の住所がわからないのに、どうやって贈るの？」と思うかもしれませんが、意外と簡単。まず花キューピットのサイトから贈るチケットを選び、カードのデザインを選択。メッセージを入力したら、決済します。クレジットカードのみなのでご注意を。

すると、チケットが発行されます。このチケットをLINEやSNS、メールなどで相手に送信するだけ。とっても簡単です。

お花の受け取り方

さて、プレゼントされたほうはどうすればいいのでしょう。受け取り方は2種類。オンラインストアと実店舗となります。

Image: 花キューピット

オンラインストアの場合は、チケットを受け取ったら花キューピットのサイトへアクセス。そしてカートでチケットに記載されているクーポンコードを入力するだけ。これで自宅へお花が届きます。

Image: 花キューピット

店舗で受け取る場合は、チケットを受け取った後、全国の花キューピット加盟店へ行き、お店の方にチケット画面を見せるだけ。あとはお店でお好きなお花と交換しましょう。

最近は、友達の電話番号や住所を知らないってことも多いでしょう。でも、メールアドレスやLINEなどのSNSは知っていれば、お花を手軽に贈ることができます。クリスマスプレゼントに、新年のご挨拶に、お花を贈ってみるのもいいかもね。

Source: 花キューピット