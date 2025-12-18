187¥»¥ó¥Á¤È185¥»¥ó¥ÁàÄ¹¿È¥Þ¥ÞÍ§áÂç»³²ÃÆà¤µ¤ó&¿ù»³¾Í»Ò¤µ¤óºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¿ÈÄ¹¥³¥ó¥Ó¤¬à¥Þ¥ÞÍ§ºÆ²ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤ÎÂç»³²ÃÆà¤µ¤ó(41)¤È185¥»¥ó¥Á¤Î¿ù»³¾Í»Ò¤µ¤ó(46)¡£¤È¤â¤Ë2»ù¤ÎÊì¤Îà¥Þ¥ÞÍ§á¤Ç¡¢Âç»³¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤µ¤ó¤¬¡Ö2¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Ä°ÊÍè¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤Éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡Ä¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÁÇÅ¨¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡¤¹¤®¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÀèÇÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¿ù»³¤µ¤ó¤â¡Ö¥«¥Ê¥Ö¥ó¤ªÍ¶¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡Áº£ÅÙ¤Ï¤ªÂ·¤¤¤Ç½¸¹ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡2¿Í¤Ï¡¢2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿ÀïÍ§¡£¿ù»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ®¹¶¤Î¿¦¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Âç»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥«¥Ê¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£2¿Í¤Î²û¤«¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£