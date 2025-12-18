全国各地から選りすぐりの「抹茶スイーツ」が集結！阪神梅田本店で２年連続の「 抹茶クリスマス」開催　１２月２２日まで

写真拡大

　１２月１７日から阪神梅田本店・１階食祭テラスで開催されている「抹茶クリスマス」。

　全国各地から選りすぐりの抹茶スイーツが集まっていて、クリスマスシーズンならではの限定スイーツも続々登場！

　京都の宇治茶専門の甘味処「東山茶寮」からは、雪にみたてたホワイトチョコがかかった抹茶クリームのロールケーキ（雪の生チョコ抹茶ロールケーキ　１本２１６０円）が販売されています。

　京都のお茶どころ南山城村の「道の駅　お茶の京都　みなみやましろ村」からは、３種類の抹茶クリームが重なり合う、クリスマスの茶畑をイメージしたロールケーキ（マッチャ・ド・ノエル　１本４８６０円）が！

　名古屋の日本茶専門カフェ「ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ」は抹茶を練りこんだ生地に、たっぷりの抹茶のカスタードクリームをはさんだクレープ（抹茶のブリュレクレープ　１個１５０１円）を販売しています。

　「抹茶」と「クリスマス」を組み合わせたイベントは去年初めて開催し、好評だったそうなのですが…

　（阪神梅田本店・バイヤー　高山未央さん）「（Ｑ２年目でパワーアップしたところ、こだわったところは？）焼きたてできたてというところにこだわって、かなり多い数のイートイン商品もご用意しておりますし、テイクアウトスイーツも充実させております。（Ｑ期待をしている商品は？）アイス・ジェラートのお店もたくさん出ておりますので会場でぜひ食べ比べなどして楽しんでいただきたい」

　阪神梅田本店の「抹茶クリスマス」は１２月２２日月曜日まで開催中です。