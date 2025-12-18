一年の出来事をオリジナル熟語で振り返る「創作四字熟語」　最優秀作品はコメ不足を背景に「孤軍奮闘」をもじった「古米奮闘」

上宮高校書道パフォーマンス部の生徒たちが力強く書き上げるのは、今年の世相を表す「創作四字熟語」。



一年の出来事をオリジナルの熟語で振り返るというもので、公募から作品が選ばれます。



ゲストのミャクミャクの応援をうけて発表された今年の最優秀作品は、「孤軍奮闘」をもじった「古米奮闘」！



去年から続く記録的なコメ不足を背景に政府が備蓄米の放出を決定。古米活用をはじめコメの話題に翻弄された一年だったことを表しています。





優秀作品には「空前熱暑」。１２７年間の観測史上最も暑い夏となったことを「空前絶後」にかけた熟語や…（日本維新の会 吉村洋文代表 今年１０月）「本日、連立政権樹立の合意をいたします」公明党に代わって日本維新の会が自民党との連立政権入りとなったことから「公維継承」。大阪・関西万博の大盛況とミャクミャク人気を表した「ミャク点満点」など９編が選ばれました。また、新たに創設された「学校応募の部」からは、猛暑で汗だくになったことを「喜怒哀楽」をもじって「気度汗沢」と表現した１１歳の作品などが大賞に選ばれました。「経済的に安定がしないと不安なところありますけど。この子たちの書いた文字で元気がでた」「創作四字熟語」から浮かび上がる今年の出来事。来年は明るい四字熟語が増えますように。