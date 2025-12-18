寒くなると食べたくなる「お鍋」去年の冬より白菜やキャベツなど買いやすい価格に　一方豚バラやタラなどメインは値上がり

寒くなると食べたくなるものが、あったか〜い鍋。その具材の価格はどうなっているのか？



大阪市内のスーパー「フレッシュマーケットアオイ 昭和町店」に行ってみると…



（フレッシュマーケットアオイ・昭和町店 石上一隆店長）「白菜の２分の１が２０３円ということで、白菜が今とりあえず安いという形ですね。あとはキャベツなんですけれども、去年の今頃は５００円近くしてたんですけども、比較的買いやすいお値段になっているかなと思います」





他にも、今年は大根もオトク！去年の冬よりも鍋野菜が買いやすくなっているといいます。その一方で、値上がりしているのが、豚バラ肉やタラといった、鍋の主役。ただ、豚ロースや鶏もも肉はあまり上がっていないため、こちらを主役にすると節約になりそうです。さらに、今年は鍋のしめにも変化が。コメやタマゴの高騰から雑炊ではなく、“麺でしめる”人が増加。麺の売れ行きが伸びているといいます。スーパーによると、冬の節約ポイントは、“買いだめしないこと”だそうで…（フレッシュマーケットアオイ・昭和町店 石上一隆店長）「（スーパー）各社からチラシとか出ると思いますので、その時その時の安い商品を買って、お鍋なり食卓を作るのが家計に優しいんかなって感じています」