俳優で歌手の新妻聖子(45)が16日、Instagramを更新。44歳の時に誕生した次男との親子ショットを公開した。

【映像】7歳長男や11カ月次男との親子ショット

2017年6月、一般男性との結婚を発表していた新妻。7歳の長男と生後11カ月の次男、2人の男の子の育児に奮闘している。

Instagramでは幼稚園の親子遠足での2ショットや、第2子の出産から2カ月弱で出演したコンサートのオフショットなど、プライベートや仕事の様子を発信している。

次男を抱っこする姿を披露

2025年12月16日の更新では、オリジナルのクリスマスリースを作ったことを明かし、次男を抱っこする姿を披露。「ワイヤーで少しずつ緑をくくりつけて世界にひとつだけのリースを 想いのままに編み込んでいく なんか今年一年の慌ただしさを束の間忘れられるような…あたたかいお部屋で美味しいお紅茶をいただいたりして ものすごく優雅で豊かな時間が流れていた…非日常！！！こういう時間、大事ですねぇ、癒されました。想像以上にすてきな仕上がりで、大満足です！帰宅してすぐに玄関ドアに飾りました」と綴っている。

この投稿にファンから「非日常体験いいですね！」「お子さんの成長が早い ご家族ですてきなクリスマスをお過ごしください」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）