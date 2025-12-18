17日、都内で行われた「ファミフェス2025」記者発表会に、吉田鋼太郎（66）、八木莉可子（24）、松平健（72）が出席した。

【映像】生マツケンサンバに大興奮の八木莉可子

松平のパフォーマンス『マツケンサンバII』を観た八木は「感動しすぎて泣きそうになっちゃった。カラオケで歌ったりもしていたので、ずっと大好きな松平健さんのあとでつい私も踊ってしまった」とコメント。続けて、吉田も「先ほどご挨拶させていただいたときに、親しくなろうと思って『はじめまして』と言おうとしたが、その前に『うわ！まぶしい！』って言っちゃった」と感想を述べた。

この日は「あそべるコンビニ」をテーマに吉田がクレーンゲームに挑戦。それも3人には「一緒に遊びに来た友達」という設定が課せられることに。

吉田「絶対にとるからよ。なあ健！健も応援してくれよ。（ため口で）本当にすみません松平さん…」

吉田「行き過ぎたか？」

八木「いい感じなんじゃない？」

松平「もうちょっと、もうちょっと左へ」

吉田「左ね、どう？」

松平「おっ！いい感じ」

吉田「おーとった！（落とす）えー!?」

八木「惜しい！もう一回！」

3回目の挑戦でクレーンゲームを成功させた吉田は以下のコメントをした。

吉田「（松平の）おっしゃる位置的なこと、全部当たってたからね。流石だやっぱり」

（『ABEMA Morning』より）