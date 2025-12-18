NURO導入のフリースクール、12月20日にオンライン文化祭を実施
ソニーネットワークコミュニケーションズは社会貢献活動の一環として、こども食堂や児童クラブなどに高速光通信「NURO」（ニューロ）の無償提供を実施している。その1つであるオンラインフリースクール「clulu」（クルル）が、12月20日（土）にオンラインの文化祭を開催する。不登校の子どもたちがオンラインバンド演奏やマインクラフトを用いて作成した映画の上映などを実施する。
オンライン文化祭の開催日時は12月20日13時〜15時で、バーチャル空間oViceで視聴できる。入場は無料だが、参加申し込みが必要。
ソニーネットワークコミュニケーションズは、地域や家庭環境などの理由で子どもの「教育格差」が広がっていることを社会課題ととらえ、こども食堂や児童クラブ、オンラインスクールなど子どもの居場所にNURO回線の無償提供を実施している。
オンラインフリースクール「clulu」もその1つで、今回「オンラインで見つけた“じぶんの輝き”をカタチへ！」をテーマにオンライン文化祭を実施する。申し込めば誰でもオンラインで観覧できる。
ソニーネットワークコミュニケーションズは、地域や家庭環境などの理由で子どもの「教育格差」が広がっていることを社会課題ととらえ、こども食堂や児童クラブ、オンラインスクールなど子どもの居場所にNURO回線の無償提供を実施している。
オンラインフリースクール「clulu」もその1つで、今回「オンラインで見つけた“じぶんの輝き”をカタチへ！」をテーマにオンライン文化祭を実施する。申し込めば誰でもオンラインで観覧できる。