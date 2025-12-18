ビッグボーイ「ロブスターグリルフェア」を開催 - ロブスターを使用したグラタンをハンバーグやチキンと一緒に
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は12月18日より、「ロブスターグリルフェア」を開催している。
ビッグボーイ「ロブスター&大俵ハンバーグ」
「ロブスターグリルフェア」では、ぷりっとした弾力と濃厚な旨みが特長のロブスターに、ウニやマッシュルームの豊かな風味を感じられるウニグラタンソースとエダムチーズをのせて、オーブンで焼き上げられたグラタンが、ビッグボーイの看板商品と一緒に鉄板で提供される。
「ロブスター&手ごねハンバーグ(150g)」(2,145円)、「ロブスター&グリルチキン(200g)」(2,189円)、「ロブスター&みすじステーキ(150g)」(2,959円)、「ロブスター&黒毛和牛サーロイン(80g)」(3,399円)がラインアップされているほか、「ロブスター」単品(1,639円)でも注文することができる。
ビッグボーイ「ロブスター&手ごねハンバーグ(150g)」
ビッグボーイ「ロブスター&グリルチキン(200g)」「ロブスター&みすじステーキ(150g)」
ビッグボーイ「ロブスター&黒毛和牛サーロイン(80g)」「ロブスター」単品
