プロボクシングの六島ジムは１８日、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で、現ＩＢＦ世界スーパーバンタム級８位の西田凌佑（六島）が、来年２月１５日に大阪・住吉区民センターで、同級６位のブライアン・メルカド・バスケス（メキシコ）との世界挑戦者決定戦に出場すると発表した。西田はＩＢＦ世界バンタム級王者だった６月、ＷＢＣ王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との２団体王座統一戦で敗れて以来の再起戦が、いきなり２階級制覇への足掛かりとなるビッグマッチとなった。

西田はこの日、大阪市内の六島ジムで会見。「再起戦で挑戦者決定戦を組んでいただいて感謝している。やると決めたからにはもう一度、世界王者になりたい。（バスケスに）勝って、もう一度なれるように頑張りたい」と意気込んだ。

六島ジムによると、当初、西田は元ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者・ジェルウィン・アンカハス（フィリピン）との世界挑戦者決定戦を行うようＩＢＦ本部から指令を受けていたが、アンカハス側が辞退。同本部から再度指令があり、バスケス戦に落ち着いた。

西田は中谷戦で右肩脱臼により試合続行不可能となり、６回終了ＴＫＯ負け。その右肩について「今は右フックが思い切り打てる状態」と快方をアピールした。１７日から実戦練習のスパーリングも開始。西田が中谷戦でのプロ初黒星を糧に、再び世界への階段を上る。

プロ通算成績は、２９歳でサウスポーの西田が１０勝（２ＫＯ）１敗、３０歳でオーソドックスのバスケスが３２勝（２６ＫＯ）１敗。