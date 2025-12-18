カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」２日目（１７日）では、長きにわたって日本女子をけん引してきた２チームが存在感を示した。

２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、２５年日本選手権銀メダルの北海道銀行と対戦。注目の一戦は２ー１の第３エンド（Ｅ）にＬＳが３点を奪うと、第４Ｅに２点、第５Ｅには３点をスチールし、１０ー１で大勝した。

ＬＳは２６年ミラノ・コルティナ五輪出場を逃すも、気持ちを切り替えてリスタート。スキップ・藤沢五月は「世界一になるのは五輪だけじゃない。私たちの目指すべき舞台は何があるのかと考えた時に、世界選手権、そしてＧＳという大会が私たちにはある」と歩みを進めている。

２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選を突破して本戦の切符を手にしたフォルティウスは、スウェーデンチームに９ー２で快勝。前半の４Ｅを４ー１で折り返すと、第６Ｅに２点、第７Ｅには３点をスチールした。

スキップ・吉村紗也香は５度目の挑戦で初めて五輪への道を切り開いた。開幕まで２か月を切った大舞台へ「やっと五輪の舞台に立てる喜びもあるけど、目標の五輪金メダルに向かって、このチームでまた準備をしていきたい」と決意を述べていた。

また中部電力は４―６でスイスチームに破れた。