¡ÚRIZIN¡ÛÌîÂ¼½ÙÂÀ¤¬Éé½ý¡¡¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¥Î¥¸¥â¥Õ¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Æ£Æ¤Ï£±£¸Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÌîÂ¼½ÙÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÄ©ÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸ÂçÂÜ¹ü¹üºÃ½ý¡¢º¸É¨³°Â¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¼££³¡Á£¶¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô³Æ°ÌËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî¥¤¥ÁÄ´»ÒÎÉ¤¯¤ÆËÍ¼«¿ÈÁá¤¯»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉü³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Þ¤¿£±¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê£³£°¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Î¥¸¥â¥Õ¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼á¥Ù¥¤¥Î¥¢¤Ï»¨²ìà¥ä¥óË·áÃ£Ìé¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£