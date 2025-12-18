【ラグナロクオリジン】 2026年3月31日12時 サービス終了予定

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS/Windows用MMORPG「ラグナロクオリジン」のゲームサービスを2026年3月31日12時に終了する。

「ラグナロクオリジン」は2021年6月28日、MMORPG「ラグナロクオンライン」シリーズとしてスマートフォン向けにサービスが開始された。サービス終了までゲーム内アイテムなどの販売が順次終了し、2026年3月31日12時にゲームサービスが終了、2026年6月30日には公式サイトの公開終了とサポートの終了が予告されている。

なお、サービス終了時点で未使用となった有償分の「ネコの実」については、ゲームサービス終了後に設置する専用フォームにて、払戻しの対応が行なわれる。削除されたアカウントやキャラクターについては払戻しの対象外となるので注意したい。

□「【重要】サービス終了のお知らせ」のページ

【サービス終了スケジュール】

▼2025年12月18日(木) 11:00

・ネコの実、各種パックなど一部商品の販売終了

▼2026年1月1日(木) 4:59

・ラグオリガチャ、復刻ラグオリガチャ販売終了

▼2026年3月2日(月)

・ネコの実によるアイテム購入および各種ガチャ、召喚等終了

▼2026年3月31日(火) 12:00

・ゲームサービス終了

・アプリ配信（iOS・Android）終了

・PC版クライアント公開終了

▼2026年6月30日(火)

・公式サイト公開終了

・サポート終了

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.