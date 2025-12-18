第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２、３日）で１９９６年以来３０年ぶり、歴代最多１５回目の総合優勝を目指す中大が１８日、東京・多摩キャンパスで会見。藤原正和監督は「目標は変わらず総合優勝。ここから約２週間、地に足をつけて、当たり前のことを当たり前にやっていきたい」と言葉に力を込めた。

今季は出雲駅伝１区区間賞、全日本大学駅伝７区６位と２年生にながらチームの主力として成長した岡田。初出場した前回の箱根駅伝は７区を任されたが、大きな悔しさが残った。

岡田は２位で受けたが、１８秒差の３位で走ってきたのが京都・洛南高の先輩でもある駒大の佐藤圭汰（４年）。グングン差を縮められ、序盤でかわされた。そのまま佐藤は１時間０分４３秒の区間新記録を樹立。岡田も粘ったものの、区間７位の３番手でつないだ。

今回も任された区間で力を発揮するが、「強いて言うなら７区。昨年悔しい思いをしたのでリベンジしたい」と希望を明かした。「７区でゲームチェンジャーという役割を任せていただきましたが、佐藤圭汰先輩に抜かれて悔しかった。７区は後半にもアップダウンがある。前回は前半に力を使いすぎてしまいましたが、後半にかけてペースを上げていくことがポイント。昨年の佐藤圭汰先輩の区間新記録に迫る走りがしたい」とメラメラと闘志を燃やした。

中大は学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１０位と苦戦したが、第２戦の全日本大学駅伝は大健闘の２位だった。２区の吉居が７人抜き区間２位の快走でトップでつなぎ、３区の藤田大智（３年）は区間４位、４区の柴田大地（３年）は区間賞の激走。最終８区は溜池一太（４年）も熱い走りを見せ、２位でフィニッシュした。

３０年ぶりの総合優勝へ、チームのコンディションは上がっている。藤原監督は「上半期は例年通りスピード強化、夏は箱根駅伝一本を見据えて徹底的に走り込んだ。手応えを感じてここまでやってきています」と確実に状態を合わせ、総合優勝を勝ち取る。