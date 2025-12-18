1児の母・木村文乃、10種具材の豪華おでん公開「レベチ」「食卓が華やか」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の木村文乃が12月17日、自身のInstagramを更新。豪華なおでんを公開し、話題になっている。
【写真】1児の母・38歳女優「お店より豪華」10種具材の手作りおでん
木村は、大根、白滝、餅巾着、ちくわぶ、こんにゃく、たこ、玉ねぎ天、紅生姜天、牛すじ、じゃがいもの合計10種類の具材の入った豪華なおでんを公開。また、おでんのほかにお刺身のお茶漬け、わかめと胡瓜とカニかまの酢のもの、しゅうまいも並べられた華やかな食卓になっている。
この投稿にファンからは「家でこれはレベチ」「温まりそう」「彩り綺麗」「食べてみたい」「お店より豪華」「食卓が華やか」などといった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆木村文乃、10種の豪華なおでん公開
◆木村文乃のおでんが話題
