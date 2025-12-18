中丸雄一、謹慎中の心境告白「どうしていいかわからなくて」週刊誌に直接不満伝えていた
【モデルプレス＝2025/12/18】元KAT-TUNの中丸雄一が2025年12月17日、テレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（毎週水曜よる11時6分〜）に出演。謹慎していた期間を振り返る場面があった。
2024年8月7日の「文春オンライン」にて、女子大生とホテルで密会をしていたことが報じられ、2025年1月まで謹慎していた中丸。当時について中丸は「ぽっかりスケジュールが空くんですよ。最初の2ヶ月、どうしていいかわからなくて」と10代の頃から多忙だったがゆえに戸惑ったことを回顧。「興味もそんななかったけれども『イカゲーム』とか観て。今まで余力がなかったので。そしたら信じられないくらい面白くて『なんだこれは！』と」とNetflix「イカゲーム」シリーズに感動していたことを明かした。続けて「皆さんに警告じゃないですけど、その日はある日突然来ますから気をつけてください」と共演者に呼びかけると、スタジオからは「すごい重みがある」と声が上がっていた。
また、現在「文春オンライン」にて私生活をつづったコラムを連載している中丸。連載を始めてから「腹を割った話をされなくなった」と友人との関係に変化があったことを告白し、「こいつに情報渡せないみたいな」と考えを伝えた。MCから、連載の打ち合わせで報道の話をしたかどうかについて質問が飛ぶと、中丸は「めちゃめちゃしましたね。『その説はどうも』みたいなところから始まって」と返答。共演者からは「すごいな！」とツッコミが飛んでいた。
また、中丸は「そのときに僕が思ってた不満はちょっとぶつけさせてもらいました。『こうで、こういう反論が沢山ありましたけれども』と。『ただ、どちらにしても誤解がある行動を取ったのはこっちなのですみませんでした』みたいな。それで話はまとまった」と振り返った。（modelpress編集部）
