大阪・梅田のグラングリーン大阪南館2階にある洋菓子サロン「GOKAN PARLOIR（ゴカンパーラー）」で、クリスマスシーズン限定のスイーツが提供されています。

「冬苺のサンタパフェ」

今年の12月25日まで楽しめる「冬苺のサンタパフェ」（2200円・税込）は、冬苺（フユイチゴ）をふんだんに使用し、サンタクロースをモチーフに仕立てた愛らしい一品。GOKAN PARLOIRでは初登場となるパフェで、見た目のかわいらしさと季節感のある味わいが特徴です。





トップには、イチゴと生クリーム、苺アイスクリームで表現したサンタクロースがあしらわれ、思わず写真に収めたくなる華やかさ。運ばれてきた瞬間から、クリスマスらしい雰囲気を楽しめます。

スプーンを進めると、みずみずしい苺の甘酸っぱさに、ピスタチオクリームのコク、生クリームのまろやかさが重なり合います。途中に現れるパールクラッカンやクランブルが軽やかな食感を添え、フランボワーズソースのほどよい酸味が全体の味を引き締め、最後まで飽きずに味わえる構成です。

GOKAN PARLOIRは、北浜の洋菓子ブランド「五感」が手がけるケーキサロンで、素材の持ち味を生かしたスイーツを、店内利用とテイクアウトの両方で楽しめるお店。



店内では、北海道産牛乳と奥丹波の卵を使った人気のプリンや、プレーンとフロランタン風の2種類を盛り合わせたフレンチトーストなども提供されています。



いずれのデザートもドリンクとセットで注文すると300円引きになるため、カフェタイムとして利用しやすい点も魅力です。

今しか味わえないクリスマス限定の「冬苺のサンタパフェ」は、2025年12月25日までの提供。素材にこだわったデザートを楽しめる店として、季節感のあるご褒美スイーツを求める人にとって、立ち寄りたいスポットとなりそうです。



（文＝フードアナリストあい）