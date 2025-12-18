東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領が国民に向けて演説

年明けに新FRB議長を発表、次期議長は大幅利下げする人物

高騰した価格を急速に引き下げる、インフレは止まった



【中国】

北京当局が「ゼロ・トレランス（寛容さゼロ）」維持すると発表

12日時点で不動産市場に関する違法で有害な投稿1万7000件以上を削除

不動産市場の秩序を乱す投稿があった場合プラットフォームを処罰する



17日に｢国家隊｣と呼ばれる政府系ファンドがETFを購入した可能性

7つのETF売買高は水曜日に69億ドル、過去3カ月間の平均売買高の2倍以上

