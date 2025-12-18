文具ファン注目のイベント「文具女子博2025」！

2025年12月18日（木）〜21日（日）の4日間、パシフィコ横浜 展示ホールC・D（神奈川県横浜市）にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博2025」が開催。

筆者は12月17日に行われたプレス内覧会へ行ってきました。会場をふらりと回遊しながら、気になったアイテムをご紹介します。

「文具女子博2025」今年のテーマは「今日、どれにする？文具コーデ」

文具女子博の今年のテーマは、「今日、どれにする？文具コーデ」。

毎日身にまとうファッションは、自分のテンションを上げてくれるもの。「日々、洋服のコーディネートを楽しむように、文具を選ぶときめきを感じて欲しい」という想いを込められたテーマに。会場ではコーデを選ぶようなワクワク感が仕掛けられていました。

造形がキュートで美しすぎる！ ガラスペン「Paraglass」

大阪を拠点に活動するガラス作家「paraglass」さんのブース。うっとりするようなガラスペン、シマエナガのガラスペンはお花がひょっこり。

ティーカップのガラスペン。

カスタムメイドロルバーンは今年も大人気! デルフォニックス

大人気ロルバーン。文具女子博限定柄がたくさん並んでいます。

いろんなミニチュアが充実！ 小さな世界にうっとり

今年はミニチュアグッズが充実している印象。手のひらサイズの、ミニミニどうぶつのり。

ミニミニスケッチブック。

シマエナガのスタンプ。

スリムなハンコ。

豆本。

手に取ると想像以上に小さい……！

ガチャや、 インクすくいも！ 会場ならではのイベントもずらり

恒例企画、セーラー万年筆の『SHIKIORIー四季織ー 万年筆用カートリッジインクすくい』。

ガチャ。様々なブースでガチャをみかけました。

まだまだ紹介しきれないほどの点数があるので、文具好きなら、何かしら必ず刺さるアイテムがあるのが文具女子博。

文具好きの方はもちろん、ちょっと気になるという方も、足を運んでみてはいかがでしょうか。「文具女子博2025」は12月18日（木）〜21日（日）まで開催中です。

「文具女子博2025」

https://bungujoshi.com/event/bungujoshi2025/

「文具女子博2025」開催概要

【開催日時】 2025年12月18日(木)〜 12月21日(日)

10：00〜17：00（最終入場16：30）

【会 場】 パシフィコ横浜 展示ホールC・D（住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

【入 場 料】 18日(木)・19日(金)…990円

20日(土)・21日(日)…1,190円 ※税込・システム利用料・発券手数料別

※入場チケットは事前に購入が必要です。当日券の販売はございません。

※定員に達し次第販売を終了いたしますので、くれぐれもお早めにお買い求めください。

【アクセス】 みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩5分

【主 催】 文具女子博実行委員会（日販セグモ株式会社、株式会社エムディーエス）

※写真提供：自問自答ファッションあきやあさみ様

https://note.com/jimonjitou_a/n/nf39ed0e3305c