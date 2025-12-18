¿·¿Í½¡»³¡¢2.5ÇÜÁý¤Ç¹¹²þ¡¡³ÚÅ·¡¢Í··â¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó³ÍÆÀ
¡¡³ÚÅ·¤Î½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤¬18Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢º£µ¨¤Î2.5ÇÜ¤È¤Ê¤ë2400Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð4ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£ÌÀÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¿·¿ÍÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ44Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¡Ö°ìÇ¯´Ö¤ä¤êÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Æ¾ì¤«¤é¤ÏºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¼éÈ÷¤ÇÂç¤¤¯°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¡£122»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÂÇÎ¨2³ä6Ê¬¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡È2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤Ë¤â¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë