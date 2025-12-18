＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にＳＢＩ新生銀 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にＳＢＩ新生銀

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、ＳＢＩ新生銀行<8303.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



１７日に、東証プライム市場に再上場。初日は午前９時１６分に公開価格１４５０円を１３６円（９．４％）上回る１５８６円で初値をつけた。その後、１６８０円に上昇したものの、１１時過ぎには再び１６００円を割り込むなど売り買いが交錯。午後は１６００円台前半でもみ合いとなり、１６２３円で取引を終えた。



初日に落ち着いたスタートとなったことで、２日目のこの日は朝方から買い優勢の展開。「第４のメガバンク構想」やステーブルコイン関連事業などに注目する向きもあり、これらが買い予想数の上昇につながっているようだ。



