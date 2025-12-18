【松村拓実選手の加入について】



拓殖大学に所属する松村 拓実選手が加入することが決まりました✨



「これまで支えてくださって全ての方々への感謝を忘れずに、一日でも早く試合に出場し、結果で恩返しできるように、全力で努力していきます。」



詳細はこちらhttps://t.co/cuJMcby2mL… pic.twitter.com/4cVEGBDgYg