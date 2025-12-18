兄は鹿島MF…得点王&アシスト王をW受賞した拓殖大FWが千葉加入! 松村拓実「結果で恩返しできるように」
ジェフユナイテッド千葉は18日、拓殖大に所属するFW松村拓実(21)が加入することが決まったと発表した。
鹿島アントラーズのMF松村優太を兄に持つ同選手は、大阪東淀川FCジュニアユースから静岡学園高を経て拓殖大へ。今季の関東大学サッカーリーグ2部では得点王とアシスト王を獲得した。
クラブ公式サイトを通じ、「プロサッカー選手としての第一歩を、歴史ある素晴らしいクラブで踏み出せることを大変嬉しく思います」とコメント。「これまで支えてくださって全ての方々への感謝を忘れずに、一日でも早く試合に出場し、結果で恩返しできるように、全力で努力していきます」と意気込んだ。
千葉は今季J2リーグ戦で3位。J1昇格プレーオフを制し、17年ぶりのJ1復帰を果たした。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW松村拓実
(まつむら・たくみ)
■生年月日
2004年1月3日(21歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
大阪東淀川FCジュニア-大阪東淀川FC Jrユース-静岡学園高-拓殖大
■コメント
「来シーズンよりジェフユナイテッド市原・千葉に加入することになりました、拓殖大学の松村拓実です。
プロサッカー選手としての第一歩を、歴史ある素晴らしいクラブで踏み出せることを大変嬉しく思います。
これまで支えてくださって全ての方々への感謝を忘れずに、一日でも早く試合に出場し、結果で恩返しできるように、全力で努力していきます。応援よろしくお願いします!」
