　奈良クラブは18日、びわこ成蹊スポーツ大のMF一村聖連(21)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。

　一村は大津高時代の2021年度全国高校サッカー選手権で準優勝に貢献。今年度の関西学生サッカーリーグ2部では得点王に輝いた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF一村聖連

(いちむら・せれん)

■生年月日

2004年1月17日(21歳)

■出身地

熊本県

■身長/体重

170cm/68kg

■経歴

甲佐町立甲佐中-大津高-びわこ成蹊スポーツ大

■コメント

「クラブのエンブレムを背負う責任を覚悟に変え、サポーターの心を動かすプレーをし、シーズンの初めから結果を求めていきます。

自分の武器である局面を打開するスピードに注目していただきたいです。

応援よろしくお願いいたします。」