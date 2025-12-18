「局面を打開するスピードに注目していただきたい」びわこ成蹊スポーツ大MF一村聖連の奈良加入が内定!
奈良クラブは18日、びわこ成蹊スポーツ大のMF一村聖連(21)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。
一村は大津高時代の2021年度全国高校サッカー選手権で準優勝に貢献。今年度の関西学生サッカーリーグ2部では得点王に輝いた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF一村聖連
(いちむら・せれん)
■生年月日
2004年1月17日(21歳)
■出身地
熊本県
■身長/体重
170cm/68kg
■経歴
甲佐町立甲佐中-大津高-びわこ成蹊スポーツ大
■コメント
「クラブのエンブレムを背負う責任を覚悟に変え、サポーターの心を動かすプレーをし、シーズンの初めから結果を求めていきます。
自分の武器である局面を打開するスピードに注目していただきたいです。
応援よろしくお願いいたします。」
