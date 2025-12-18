大谷、7回に二塁打！ベッツの勝ち越しタイムリーで生還 チームの勝敗は？【クイズ】

9月9日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、7回にライトへのツーベースヒットで出塁。続く2番 ムーキー・ベッツの勝ち越しタイムリーで生還した。さてこの試合、チームの勝敗は？プレイバックで振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷、7回に二塁打！ベッツの勝ち越しタイムリーで生還 チームも勝利【プレイバック】

※以下、2025年9月9日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月9日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。

まず1回裏の第1打席は見逃し三振、3回裏の第2打席は空振り三振に倒れた。6回裏の第3打席は四球で出塁しチャンスを作ると、3番 フレディ・フリーマンが同点タイムリーツーベースヒットを決めた。

7回裏の第4打席はライトへのツーベースヒットで出塁。続く2番 ムーキー・ベッツの勝ち越しタイムリーで大谷も生還し、ドジャースはこの回2点を追加した。

連敗の泥沼にはまっていたドジャースだったが、きのうの試合に続き勝利を挙げ、2位パドレスとのゲーム差1.0をキープした。