町田啓太が自身のInstagramを更新。竹内涼真とW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』の配信記念イベントのオフショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。

【画像】竹内涼真＆町田啓太『10DANCE』配信記念イベントのオフショット（全3投稿）／【動画】『10DANCE』メインビジュアル＆予告映像

■竹内涼真＆町田啓太がフォーマルスタイルで登場。手を取り合いダンスポーズも

投稿された写真には、赤いカーテンと花々に囲まれたステージで並び立つ（左から）竹内と町田の姿が収められている。

竹内はグレーのスーツで程よく力の抜けたスマートな装いを披露。一方の町田はブラックのタキシードに身を包み、凛とした気品あふれる佇まいを見せている。すらりとした長身が際立つ2ショットは、思わず目を奪われる“絵になる”仕上がりだ。

町田は「TOMORROW. いよいよです。届きますように。」とコメントを添え、作品への思いと配信を目前に控えた心境を綴っている。

投稿には、肩を組んだショットや手を取り合いダンスをしているような様子も含まれており、イベントの華やかな空気感が伝わってくる。

また、町田が両手を広げたポーズや、作品のステッカーが入ったスマートフォンを耳に当てる姿など、多彩な表情も印象的。舞台裏の一瞬を切り取ったような雰囲気が、ファンの心を掴んでいる。

■竹内涼真も別カットを投稿「僕らの本気の愛と情熱を是非うけとってほしい♡」

竹内涼真も自身のInstagramにイベントでの写真を投稿。「僕らの本気の愛と情熱を是非うけとってほしい♡」とメッセージを添え、町田と同じ写真に加え、リラックスした笑顔の2ショットと大友啓史監督らを含めた集合写真を公開した。

SNSでは「美しすぎる2ショット」「スタイル良すぎ」「脚長っ」「並んで立つだけで絵になる」「色気半端ない」「配信が楽しみ」といった声が国内外から寄せられている。

Netflix映画『10DANCE』は、12月18日からNetflixにて世界独占配信。競技ダンスの世界を舞台に、強烈に惹かれ合うトップダンサーの愛を描く物語に、期待が高まっている。

■竹内涼真＆町田啓太がハグも！配信イベントの様子

■『10DANCE』メインビジュアル＆予告映像