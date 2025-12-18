King ＆ Prince公式Instagramで、高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）とStray KidsのHAN（ハン）が、新曲「Theater」（King ＆ Prince）をコラボダンスする動画が公開された。

【動画＆写真】髙橋海人とStray Kidsハンのキンプリダンスなど①②

■肩を上下に揺らしながら歩く「Theater」ダンスをノリノリで披露

動画で高橋は金髪でメガネをかけ、ムートン風ジャケットコーデ、ハンはキラキラのビジューがあしらわれた真っ白なジャケット衣装で、廊下のような場所に登場。体を揺らしノリノリでふたりで目を合わせ、肩を上下に揺らしながら歩き、ピタッと動きを止める振りでは見つめ合い、息ピッタリな様子。

最後まで肩を揺らしながらカメラギリギリまで近づいて、お互いに手を振るようにフレームアウトしていく。

「スキズとコラボすごい！」「ダンスで事務所とか国境とかいろんな垣根越えてくの最高」「海ちゃんとハンくんが踊る日が来るなんて」「海ちゃんとハニ仲良くて激アツ」「リズムが崩れないダンスすごい」「キンプリの輪が広がってうれしい」などといった声が続々と到着。

以前、高橋とハンは、ダンサーのKAITAのInstagramで、肩組み3ショットを公開していた。

■目を合わせながら息ピッタリに踊る高橋＆ハン

■うちわを持った高橋と笑顔で肩を組むハン！KAITAも寄り添う3ショット