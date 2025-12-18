『NHK MUSIC SPECIAL　YOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』放送決定！サウジアラビア世界遺産でのコンサートに密着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』の放送が決定。日本人初となるサウジアラビアの世界遺産でのコンサートやロサンゼルスでのリハーサルなど貴重な現場に密着。様々な試練を乗り越え挑むYOSHIKIの世界への挑戦の日々を追った。

■サウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産ヘグラ遺跡でのコンサート

今年11月にサウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産、ヘグラ遺跡でのコンサートに日本人として初めて出演したYOSHIKI。世界の名だたるアーティストが出演した歴史的イベントとなった。

サウジアラビアでのコンサートが開催された11月20日はYOSHIKIの誕生日。X JAPAN のメンバーや両親の死と向き合いながら音楽活動を続けてきたYOSHIKI。自身の誕生日という節目の日に、2000年以上の歴史を持つと言われる異国の地でのコンサートで何を表現しようとしたのか？ 番組でYOSHIKIは、自身の音楽における“死生観”など深い思いを語った。

サウジアラビアでのコンサートに向けたリハーサルが行われたのはアメリカ・ロサンゼルス。YOSHIKIは1990年代からロサンゼルスに拠点を移し、活動を続けてきた。今回、番組では現地のミュージシャンと一緒に音楽を作り上げる貴重な現場を取材。サウジアラビアで共演したトランペッター、イブラヒム・マーロフとオンラインで打ち合わせをしながらYOSHIKIが新曲を生み出す奇跡の瞬間をカメラは捉えた。

去年3度目となる首の手術を行い、体調面で大きな不安を抱えているYOSHIKI。これまで数々の試練を乗り越え、世界に向けて挑み続けてきた。その集大成のひとつと言えるサウジアラビアでの今回のコンサート。YOSHIKIは何故、世界にこだわり音楽を続けてきたのか？

手術後初めての海外での活動となったサウジアラビアでのコンサートに臨んだYOSHIKIの姿を通じて、日本から世界に挑み続ける音楽家への思いに迫る。

■番組情報

NHK総合『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』

01/08（木）22:00～22:45

01/12（月）24:35～25:20再放送

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

出演：YOSHIKI

■【画像】らくだに乗ったYOSHIKI 番組場面写真

■関連リンク

番組サイト

https://one.nhk/musicsp