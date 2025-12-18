ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡ª²¼¤«¤é¥¢¥ó¥°¥ë¤Î·Ý½ÑÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ôー½é¤á¤Æ¡×¡Ö¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡×
Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡ØELLE Japan¡Ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ë¡Ù1·î¹æÆÃÊÌÈÇ¡Ê11·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦KIZEN¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦W¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë·Ý½ÑÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¤è¤¦¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«
ÅÏÊÕ¤Ï¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ËÀÖÃã¿§¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¡£¤¤é¤á¤¯¥°¥é¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡õÈþÈ©¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢²¼¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯²¼¤«¤é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥Ðー¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ôー½é¤á¤Æ¡×¡Ö¥³ー¥Ç¤âÉ½¾ð¤âÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÏÓ¤Þ¤¯¤ê¥³ー¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñー¥Þ¤ÏÈ¿Â§¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤µ¤é¤Ë¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤â¸ø³«¡£¶ß¸µ¤Î¥Ö¥íー¥Á¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¥ì¥³ー¥É¤òÃÖ¤¡¢ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥ß¥éー¥Üー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë»Ñ¡¢»ØÎØ¤¬µ±¤¯¼ê¸µ¤ä¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¼ó¸µ¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¬¤¤é¤á¤¯¼ª¸µ¤Î¥¢¥Ã¥×¤â¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¤¤é¤¤é¤·¤ç¤Ã¤Ôー¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥ー¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³ー¥Ç¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡ØELLE Japan¡Ù1·î¹æÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£