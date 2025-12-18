¥¢¥½¥¤¥ó¥¿ー¡¢º£´üÇÛÅö¤ò2±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡¥¢¥½¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë <9340> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬12·î18Æü¸å¾ì(14:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯6·î´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î12±ß¢ª13±ß¤ËÁý³Û¤·¡¢²¼´üÇÛÅö¤â½¾Íè·×²è¤Î12±ß¢ª13±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï26±ß¤È¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤Æ³«¼¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÇÛÊ¬¡ËÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤Ø¤ÎÇÛÊ¬¤ÎÂ¾³ô¼çÊ¬ÇÛÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢Åö´ü½ãÍø±×¤Î 50¡ó¤òÌÜÅÓ¤È¤·¤¿ÇÛÅöÀ¸þÊÂ¤Ó¤Ë³ô¼ç»ñËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÅöÎ¨¤Ç¤¢¤ë³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨5¡ó°Ê¾å¤ò»ýÂ³Åª¤ËÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡º£ÈÌ¡¢2026Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡Ê2025Ç¯11·î13Æü³«¼¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·Åù¤â´ª°Æ¤·¤Æ2026Ç¯6·î´üÃæ´ÖÇÛÅöÊÂ¤Ó¤Ë´üËöÇÛÅö¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì1±ßÁýÇÛ¤·¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö13±ß¡¢´üËöÇÛÅö13±ß¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö26±ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛÇ¯´Ö24±ß¡Ê2025Ç¯8·î8Æü³«¼¨¡Ë¤«¤é2±ßÁýÇÛ¡¢Á°´ü2025Ç¯6·î´üÇ¯´ÖÇÛÅö¶â¤ÈÈæ³Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È5±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê2026Ç¯6·î´üÅö´ü½ãÍø±×Í½ÁÛ504É´Ëü±ß¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï50.5¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
