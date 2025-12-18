【スタバ】2階建ての木造建築、東京・谷中にオープン アートギャラリー備えた「スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂」
スターバックス コーヒー ジャパンは2026年3月28日、東京・谷中に、アートギャラリーの機能も備えた新店舗「スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂」をオープンする。
【2025年スタバ新作まとめ】限定フラペやグッズまで最新情報
谷中エリアは、江戸時代に、寺院が多く建てられ、門前町として発展した後、現在も昔ながらの古い街並みが残り、「美しい日本の歴史的風土100選」にも選ばれた歴史や文化が根付いている。芸術においても美術館や博物館、芸術大学も近くにあり、谷中エリアには芸術を学ぶ学生やアーティストが多く居住している。
同店について発表で「次世代を担う若手アーティストの未来を地域とともに育んでいきたい。そして、歴史や文化、芸術が息づく街としていつまでも大切にしていきたいという思いから、コーヒーとアートが織りなす唯一無二の体験をこの場所から届けていく」と、オープンのいきさつを紹介した。
店舗は“藝と珈琲の交差点”をコンセプトに、谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた2階建ての木造建築。1階と2階をつなぐ壁面には、ギャラリーウォールとして大小様々な作品が登場。店内のいたるところに、個性豊かなアートが飾られ、谷中の街歩きを楽しむように、コーヒーを片手に店内を回遊したり、作品をゆっくり鑑賞できる。
【2025年スタバ新作まとめ】限定フラペやグッズまで最新情報
谷中エリアは、江戸時代に、寺院が多く建てられ、門前町として発展した後、現在も昔ながらの古い街並みが残り、「美しい日本の歴史的風土100選」にも選ばれた歴史や文化が根付いている。芸術においても美術館や博物館、芸術大学も近くにあり、谷中エリアには芸術を学ぶ学生やアーティストが多く居住している。
店舗は“藝と珈琲の交差点”をコンセプトに、谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた2階建ての木造建築。1階と2階をつなぐ壁面には、ギャラリーウォールとして大小様々な作品が登場。店内のいたるところに、個性豊かなアートが飾られ、谷中の街歩きを楽しむように、コーヒーを片手に店内を回遊したり、作品をゆっくり鑑賞できる。