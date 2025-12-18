主演・三原羽衣×監督・宇賀那健一『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』、来年2.13公開決定 全編ニューヨークロケで繰り広げられるロマンティックコメディ
三原羽衣が主演を務める宇賀那健一監督作『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』が、2026年2月13日より全国公開されることが決定。あわせて、ティザービジュアルと特報、場面写真2枚が解禁された。
【動画】新感覚ロマンティックコメディ『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』予告
本作は、全編ニューヨークロケで繰り広げられるロマンティックコメディ映画。
ヤケになって仕事も事務所も放り出したシイナは、ボーイフレンドのレンと気晴らしにニューヨークを訪れる。だが、そこでもわがままぶりを発揮し、レンと大喧嘩の末にスーツケースごと置き去りにされてしまう。
英語も話せない、ここがどこかもわからない、絶望し1人バーで泥酔したシイナの前に現れたのは、小さな映画制作プロダクションで働く売れないZ監督のジャック。新作映画を撮影中のジャックは主演女優に撮影前日にドタキャンされてしまいピンチに陥っていた。そんなジャックは、泥酔してゲロまみれのシイナを見てあることを思いつく…。
主演のシイナ役を務めるのは、第7回日本制服アワードでグランプリを受賞し、ABEMA『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演してブレイクを果たした三原羽衣。近年は映画やドラマで活躍し、“最旬女優”のひとりとして注目を集めている。本作では、北米最大級のジャンル映画祭・ファンタジア国際映画祭にて最優秀演技賞を受賞した。
シイナに翻弄されるボーイフレンドのレン役には、8thシングル「BREMEN」で自身初のオリコン1位を獲得し、今年結成5周年を迎えた話題のボーイズグループ・OWVで活躍中の中川勝就。売れないB級映画監督として偶然シイナと出会うジャック役には、オーディションで大抜擢されたニューヨーク在住の俳優、エステヴァン・ムニョスが起用された。
さらに特別出演として、ジャックが働く映画制作会社の社長ラスティ役に、『デッド・ドント・ダイ』にも出演したアメリカの人気俳優で、ニューヨークを拠点に映画制作・監督・プロデューサーとしても活躍するラリー・フェセンデン。また、『悪魔の毒々モンスター』の監督で、“Z級映画”という言葉でも知られるトロマ・エンターテインメント社長、カルト映画界の巨匠ロイド・カウフマンも、『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』に続いて出演する。
監督は宇賀那健一。トロント国際映画祭やシッチェス映画祭で上映された『ザ・ゲスイドウズ』をはじめ、『みーんな、宇宙人。』はロッテルダム国際映画祭に出品。さらに、『悪魔がはらわたでいけにえで私』では、ファンタスティック映画祭をはじめ世界各地で強烈なインパクトを放つ暴走ホラー活劇を提示。トリノ映画祭、モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭など、世界20カ国・85以上の映画祭に選出され、11のグランプリを受賞した『異物』シリーズなど、愛と狂気が交錯する独創的なファンタジー作品で世界を魅了し続けている。
映画『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』は、2026年2月13日より全国公開。
※三原羽衣、エステヴァン・ムニョスほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■三原羽衣
初め『みーんな宇宙人』でご一緒した宇賀那監督の独特な世界観に惹かれていたので、また今回ご一緒できると聞き、本当にうれしかったです。主演という大きな役に加え、全編ニューヨークロケ、共演の中川さん以外はほぼ全員が海外のスタッフ・キャストと聞いて、不安もありましたが、それ以上に挑戦したい気持ちが強くなりました。
この作品と出会ったのは、役者として今後の道を悩んでいた時期でした。そんな中、言葉や文化の壁を越えてチームと心を通わせながら、ひとつの作品をつくりあげていく喜びを全身で感じ、「やっぱりお芝居って楽しい」と改めて思えたことは、大きな転機となりました。
共演の中川さんやエステヴァンをはじめ、多国籍の素晴らしい仲間たちに支えられて最後まで走り切れたこと、そしてその中で主演として役割を果たせたことは、私にとって大きな誇りです。
そんな特別な作品が、北米最大のジャンル映画祭「ファンタジア国際映画祭」でワールドプレミアを迎えることになり、言葉にならないほど感激しています。たくさんの方に届いてほしいという思いでいっぱいです。
「LOVE」は国や言葉を超えて届く、世界共通の感情。この映画が、そんな“愛”のかたちを多くの人に届けられたらうれしいです。
■エステヴァン・ムニョス
この映画の撮影は心の底から楽しかったです。即興性、キャストとクルーの献身的な姿勢、異文化的な性質などは、ずっと夢見ていたものでありまさに夢が叶った瞬間でした。この旅の一部になれたことは大変幸運ですし、ファンタジア映画祭への参加は、まさに最高の栄誉です。観客の皆さんが、この映画を楽しんでくれることを願っています。
■中川勝就（OWV）
僕自身初の映画出演で、さらにロケ地が全てNYだったので、スタッフさんやキャストの方々がほとんど海外の方で、緊張してぎこちないこともあったと思いますが、全てが新鮮でわくわくする撮影でした。
宇賀那監督を初めとする全員が作品への情熱が本当に高く、一緒にこの映画を作り上げることができたこと、そして皆さんと出会えたことが自分の人生において確実に宝物となりました。
また、出演させていただく作品がこうして「ファンタジア国際映画祭」でのワールドプレミアが決まり、海外でも上映される事がすごく嬉しく、光栄なことだと感じています。
三原さん、エステヴァン、僕が織りなす恋模様や心情の葛藤を楽しんで頂き、ぜひ1人でも多くの方に、言語の壁を超えた新たなエンターテイメントを、そしてロマンスコメディの最先端を感じて頂きたいです。
■宇賀那健一監督
NYの地で、ほとんどがNYのスタッフ・キャストの中、日本の売れている女優とブルックリンの全く売れていないZ級ホラー監督のロマンスコメディを作りました。文化の違い、言語の違い、撮影するルーティンの違い、勿論さまざまな違いはあったのですが、「映画」という共通言語のもと、必死に「自分たちが良いと思える映画」を追い求める時間は青春でした。そして、その先に生まれた作品がファンタジア国際映画祭という素晴らしい映画祭でワールドプレミア出来ること、とても嬉しく思っています。三原さん、エステヴァン、中川さんの滑稽且つ愛らしい恋愛模様を楽しんでもらえたら嬉しいです。
