日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）前会長で東海大体育学部特任教授の山下泰裕氏が１８日、同大学の湘南キャンパス（神奈川・平塚市）で、首の神経である頚髄（けいずい）を損傷する大けがを負ってから復帰後、４回目の対面授業を行った。

授業後に復帰してから初めて報道陣に取材対応。スタッフに車いすを押してもらいながら会見場に入室した山下氏は「首から上は達者。上半身、下半身はともに麻痺（まひ）している状況。左手が少し動くぐらい」と自身の体の状態を明かした。

６８歳の山下氏は、２０２３年１０月２９日に家族で出かけた神奈川・箱根町の温泉施設の露天風呂から上がる際に意識を失い、２メートル近い崖下に転落。駆けつけた人の「大丈夫ですか？」の声で意識を取り戻したという。頚髄( けいずい ) 損傷の大けがを負い、４つの病院で手術やリハビリなどを行って今年９月に退院。ＪＯＣ会長の任期中の事故ともあり、「思ったよりプレッシャーが大きかった。予想外でした。（意識を取り戻した後に）最初に思ったのは『あぁ、これでプレッシャーから解放されるかな…』。それが正直なところでした」と振り返った。

事故後、自宅から程近い場所にある施設に入居し、生活している。妻や家族からは「お父さん、こうして命があって生かされている。生かされている意味を考えて頑張らないといけない」と声をかけられ、治療やリハビリに励み、長い入院生活を送ってきたという。「そんな大層なことはできないが、自分のこうした活動を通して、（社会が）車いすや障がい者の方々に少しでも理解が深まっていけばいい」と決意を新たにしていた。

大学によると、退院後の１１月から車いすで出勤し、秋学期の開講科目「柔道論」の授業の一部を担当しているという。復帰後４回目のこの日は、２時限目に体育学部武道学科の学生約３０名を対象に「日本の柔道と障がい者スポーツとの関わり」について、非公開で講義を行った。

左手は少しだけ動かせるが、手足も自由に動かせない状況。「今日は良かったけど、先週は途中で給水、（スタッフに）鼻水を拭いてもらった。肺活量も１／３ぐらいだから、息切れもする」と明かしたが、前向きに従事している。来年度も前期・後期に１コマずつ授業を持つ予定。「ありのままの姿を学生たちにさらけ出しながら、（障がい者に対して）少しでも身近に感じてもらえたらいい」と語った。

１９８４年ロサンゼルスで柔道男子無差別級金メダルを獲得した。２０１９年６月にＪＯＣ会長に就任し、３期務めた。今年６月にＪＯＣは評議員会と理事会を開き、役員改選で新会長に橋本聖子氏が就任。山下氏は任期満了に伴って退任していた。