日本の森が育む安心安全なおもちゃ！オークヴィレッジ「子供PSCマーク付き木製玩具」

オークヴィレッジが、「寄木の積木」をはじめとする国産材を使用した木製玩具について、改正消費生活用製品安全法に準拠した「子供PSCマーク」付きモデルの販売を開始。

2025年12月25日より施行される新たな安全基準に対応し、日本の森が生み出す安心安全なおもちゃが展開されます。

オークヴィレッジ「子供PSCマーク付き木製玩具」

発売日：2025年12月25日(木)より順次

※商品により発売日が異なります

オークヴィレッジより、外部検査機関による製品安全評価試験をクリアした「子供PSCマーク」付きの木製玩具が登場。

2025年12月25日から施行される「改正消費生活用製品安全法」により、乳幼児用玩具への表示が義務化される新たな安全基準に対応しています。

40年以上にわたり国産材の魅力を生かしたモノづくりを続ける同社による、安全と感性育成を両立したラインナップです。

寄木の積木

国産のナラ、クリ、ホオなど約12種類の樹種を使用した、無塗装の積木。

大小様々な形のピースがセットになっており、木そのものの色合いや肌触りの違いを楽しみながら遊べます。

価格は11,000円(税込)。

森の合唱団

国産のヒノキやサクラなど、異なる樹種の音盤を並べた木琴。

木の種類によって音色が異なる特性を活かしており、自然が奏でる優しいメロディを体感できます。

価格は16,500円(税込)です。

森のどうぶつみき

クマやタカ、リスなど、日本の森に住む動物たちをモチーフにした積木。

国産サクラ、ホオ、クリなどを使用し、親子で物語を作りながら遊ぶのにも適しています。

こちらは2026年1月15日(木)発売予定、価格は13,200円(税込)。

寄木の積木ふくろ付

持ち運びや片付けに便利な袋が付属したタイプの積木。

「森のどうぶつみき」と同じく2026年1月15日(木)からの販売予定です。

このほか、「コロコロミニカー・パトカー」や「あのまとぺ」シリーズ、「海のいきものつみき」なども子供PSCマークに対応して順次展開されます。

日本の森の魅力を伝える、安心・安全な木のおもちゃ。

出産祝いや誕生日の贈り物としても喜ばれる、温もりあふれるアイテムに注目です。

オークヴィレッジ「子供PSCマーク付き木製玩具」の紹介でした。

