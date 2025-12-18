日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。正規王者・堤聖也（角海老宝石）が暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）を判定で下したWBA世界バンタム級団体内統一戦を振り返った。

元5階級制覇のレジェンドだが、ドネアの暫定王者決定戦の内容はよくなかった。

和気氏の戦前予想は堤の圧勝。ところが、試合後に一変した。「43歳だし、余裕で堤選手が勝つだろうと思ったが、とんでもない」とドネアの怪物ぶりに舌を巻いた。

堤の僅差判定勝利だったが、和気氏が所属していたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「4ラウンドにあのアッパーもらったとき（堤選手が）負けたと思った。そこから盛り返すんだから気持ちだと思う。すげえ試合見せてもらった」と、名勝負を演じた2人に感謝した。

和気氏は「諦めない気持ちが強い。打たれ強すぎる。勝ってよかった。負けてもおかしくない試合に勝つって凄く大事」と堤のキャリアには大きな白星となったと指摘した。

一方で負けてなお評価を上げたのはドネアだった。

赤井氏は「やっぱり5階級王者はダテじゃないよ」と、43歳にしてなお超一流のパワーと技術を称賛。

和気氏は「今日の試合の結論は“ドネアは強い”」。赤井氏は「引き分けで堤選手の（正規王座）防衛でいい試合だった」と僅差過ぎる激闘を称えた。