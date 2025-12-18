所得税が生じる「年収の壁」の引き上げをめぐる自民党と国民民主党の協議が大詰めを迎えています。

【映像】小林政調会長の発言

18日の税制改正大綱のとりまとめを前に、17日朝も両党の税調会長が書類を手に、お互いの部屋を行き来するなど、最終調整を行っています。

「合意をしっかりと実現できるような形で自民党として真摯に協議に向き合っていきたいと考えています」（自民・小林政調会長）

178万円まで「年収の壁」を引き上げる案を示しています。ただ、対象を低所得者に限る所得制限を設けていて、自民党は、去年合意した中間層までの拡大を求める国民側と折り合っていません。

両党の関係者によりますと、17日午後にも石破総理と玉木代表のトップ会談が調整されていて、担当者は「今、最後のディールをやっている」と話します。

自民党中堅からは、「国民側に178万円と言われ続ける」と政治的な論点を潰すため、早期に合意すべきとの声もあります。ただ、中間層まで対象を広げると「兆円単位」で財源に穴があくとして、官邸幹部は「無理筋だ」と言います。野党の賛成を取り付けるためにも、大幅な減税の実現に向けた調整が続いています。（ANNニュース）