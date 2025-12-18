阪神タイガース・佐藤輝明内野手（26）の弟で、さわかみ関西独立リーグ・堺シュライクスに所属する佐藤太紀外野手（25）が17日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に電話出演。プロ野球選手を兄に持つ苦悩を明かした。

太紀は関学大卒業後に福島レッドホープスに入団し、今季が堺での1年目だった。右の大砲として4番に定着し、1メートル87、100キロという天性のボディーに、飛距離と確実性を兼ね備える。今季は全48試合に出場し、打率・353、6本塁打、36打点をマーク。65安打も含め、打撃4部門全てでリーグ2位の好成績で、リーグ連覇に大きく貢献した。ただ、10月のドラフト会議では育成も含めNPB球団から指名はなかった。

太紀は自身の素性を隠し25歳の独立リーグに所属する野球選手として「NPBに入る夢を追い続けるべきか否か」とブラックマヨネーズ・吉田敬、霜降り明星・粗品の2人に相談。話の中で、自身が佐藤輝明の弟であると告白した。

兄への対抗心について「そういう部分は少なからずありますね。（プロ野球選手になった兄を）近くで見ちゃったんで、自分もそういう所に立てる人間でありたいなって」と意識していると正直に告白。「負けたくないというよりかは、なんで兄は（プロに）いけてるのに、俺はいけてないんやろうってところがありますね」と本音を漏らした。

兄と比べられることも「子どもの頃からもちょっとありましたけど、兄がプロに入ってからはよりそれが顕著になった感じですね」と語った。

ここで吉田が「野球に執着するのは、兄貴に負けたくないっていうのがあるんですか？」と質問。太紀は「あんまり意識はしないようにしてるんですけど、やっぱり無意識のうちにそういうのはあると思います」と打ち明けた。

吉田が「実は弟が負けたくないって勝手に思って、勝手に苦しんでるっていうのはあるような気がする」と意見すると、太紀は「だから、こんな悩んでんのかなというか…。自分が（佐藤輝明の）弟じゃなかったら、もしかしたら諦めついてスパっと辞めてたかもしれないなって」と兄が有名な野球選手だからこそ、プロ野球選手になるという夢に諦めが付かない自分もいると語った。

さらに「兄がいるからなのか分からないんですけど、小さい頃から劣等感を感じることが多くて、自分の中で。そういうのをなんとか打ち破りたくて野球で成功してやろうと思ってやってきたんですけど、もしかしたら野球じゃなかったんかなって」と違う道もあるのかもしれないと悩める胸の内を2人にこぼした。

悩む太紀に吉田が「ほんまにやりたいこと見つける時来たんちゃう？兄貴に聞いたことある？“兄貴から見て俺どう？プロで通じそうか？”って」と一度、兄に自身について冷静に評価してもらうべきではとアドバイス。「聞いたらええと思うで。近道なるんちゃうかな。兄貴への対抗心に執着し過ぎかもな。野球で兄貴に勝つことだけが（太紀の）証明のさせ方じゃないもんな。一旦、サトテルさんに“兄貴、俺の野球の才能どうやった？”て聞いて。ほんで、また、もう一回電話してもらうのはどう？」と兄の評価を聞いた上で、もう一度、相談に来てほしいと呼びかけた。

続けて「サトテルも今のあの立場で、弟にライバル意識なんかあるわけがない。誰よりも親身に言うと思うねん。“ここがこうやから才能ない”“ここやねん。直さないとあかんとこは”とか、めちゃくちゃ誰よりも核心ついて親身に言うのが、兄貴やと思うねんな」とし「ある程度、成功した時の兄貴の弟への思いは見くびらんほうがええで。俺がそうやったから」と9歳下に自身も弟がいるからこそ、親身な相談は本音で答えるとした。